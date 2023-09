Spectacle famille “Rendez-vous avec Noël” 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 20 décembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

C’est la veille de Noël… Trop de questions trottent dans la tête de nos petites héroïnes trépignant d’attente… Il est temps de se mettre en chemin pour en trouver les réponses au cœur de l’hiver…

Un spectacle plein de poésie, de musique à la rencontre des histoires de Noël.

Avec Aurore Lejemtel et Sarah De Foresta..

2023-12-20 16:00:00 fin : 2023-12-20 . .

3 Rue Ambroise Croizat Grande Salle – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



It’s Christmas Eve? Too many questions are running through the minds of our little heroines? It’s time to set off to find the answers in the heart of winter?

A show full of poetry, music and Christmas stories.

With Aurore Lejemtel and Sarah De Foresta.

¿Es Nochebuena? ¿Demasiadas preguntas rondan por la cabeza de nuestras pequeñas heroínas mientras esperan con la respiración contenida? Es hora de partir en busca de respuestas en pleno invierno?

Un espectáculo lleno de poesía y música, donde conoceremos las historias de la Navidad.

Con Aurore Lejemtel y Sarah De Foresta.

Es ist Heiligabend? Zu viele Fragen schwirren in den Köpfen unserer kleinen Heldinnen herum, die voller Vorfreude sind? Es ist Zeit, sich auf den Weg zu machen, um die Antworten im Herzen des Winters zu finden?

Eine Aufführung voller Poesie und Musik, die den Weihnachtsgeschichten begegnet.

Mit Aurore Lejemtel und Sarah De Foresta.

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité