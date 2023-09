Spectacle « Mal ajusté » 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 8 décembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Mal ajusté ! Encore heureux…

Ce spectacle commence quelque part en Picardie et se termine quelque part sur une plage d’Afrique du Sud.

Entre les deux, il y a un coming-out, des voisins, des collègues, une étape à la Sainte Chapelle de Paris et une tortue.

Cyril vous partage ses rencontres avec des gens extravagants, désespérés, touchants et burlesques avec une énergie débordante.

Parce qu’il y a toujours quelque chose qui cloche chez nous pour être tout à fait dans la norme.

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 . .

3 Rue Ambroise Croizat P’tit Coin – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



Ill-fitting! Still happy?

This show begins somewhere in Picardy and ends somewhere on a beach in South Africa.

In between, there’s a coming-out, neighbors, colleagues, a stopover at the Sainte Chapelle in Paris and a turtle.

Cyril shares his encounters with extravagant, desperate, touching and burlesque people with boundless energy.

Because there’s always something wrong with us if we want to fit in with the norm.

¡No me queda bien! ¿Aún feliz?

Este espectáculo empieza en algún lugar de Picardía y termina en alguna playa de Sudáfrica.

Entre medias, una salida del armario, vecinos, colegas, una parada en la Sainte Chapelle de París y una tortuga.

Cyril comparte con energía desbordante sus encuentros con personas extravagantes, desesperadas, conmovedoras y burlescas.

Porque siempre nos pasa algo si no queremos encajar en la norma.

Schlecht angepasst! Noch glücklich?

Diese Show beginnt irgendwo in der Picardie und endet irgendwo an einem Strand in Südafrika.

Dazwischen gibt es ein Coming-out, Nachbarn, Kollegen, einen Zwischenstopp in der Sainte Chapelle in Paris und eine Schildkröte.

Cyril teilt mit Ihnen seine Begegnungen mit extravaganten, verzweifelten, rührenden und burlesken Menschen mit unbändiger Energie.

Denn es gibt immer etwas, das mit uns nicht stimmt, um ganz in der Norm zu sein.

