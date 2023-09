Spectacle « Chroniques sentimentales » 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 8 décembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Adolescent, Louis-Arthur rêvait de mener une vie romantique, au bras d’un homme tout droit sorti d’une comédie hollywoodienne. Aujourd’hui, son quotidien ressemble plutôt à un film d’auteur français projeté en noir et blanc. Louis Arthur est célibataire, il étouffe dans sa famille trop parfaite et alimente ses névroses en écoutant des chansons d’amour.

Un jour sa vie est chamboulée par la réception de cette lettre inattendue, une invitation qui va réveiller des souvenirs enfouis.

Un spectacle drôle, tendre, romantique, à la croisée du théâtre et du stand-up..

2023-12-08 21:00:00 fin : 2023-12-08 . .

3 Rue Ambroise Croizat P’tit Coin – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



As a teenager, Louis-Arthur dreamed of leading a romantic life, on the arm of a man straight out of a Hollywood comedy. Today, his daily life is more like a French arthouse film projected in black and white. Louis Arthur is single, suffocating in his too-perfect family and feeding his neuroses by listening to love songs.

One day, his life is turned upside down when he receives an unexpected letter, an invitation that awakens buried memories.

A funny, tender and romantic show, at the crossroads of theater and stand-up comedy.

De adolescente, Louis-Arthur soñaba con llevar una vida romántica, del brazo de un hombre salido de una comedia de Hollywood. Hoy, su vida cotidiana se parece más a una película francesa de arte y ensayo proyectada en blanco y negro. Louis Arthur es soltero, se asfixia en su familia demasiado perfecta y alimenta sus neurosis escuchando canciones de amor.

Un día su vida da un vuelco cuando recibe una carta inesperada, una invitación que despertará recuerdos enterrados.

Un espectáculo divertido, tierno y romántico, a caballo entre el teatro y el stand-up.

Als Teenager träumte Louis-Arthur von einem romantischen Leben an der Seite eines Mannes aus einer Hollywood-Komödie. Heute gleicht sein Alltag eher einem französischen Autorenfilm, der in Schwarz-Weiß gezeigt wird. Louis Arthur ist Single, erstickt in seiner überperfekten Familie und nährt seine Neurosen mit Liebesliedern.

Eines Tages wird sein Leben durch den Erhalt eines unerwarteten Briefes auf den Kopf gestellt, einer Einladung, die vergrabene Erinnerungen wecken wird.

Eine lustige, zärtliche und romantische Show, die eine Mischung aus Theater und Stand-up-Comedy ist.

Mise à jour le 2023-09-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité