Festival Mondeville sur Rire – Fabrice Petithuguenin 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 12 novembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

« Ben oui, mais qu’est-ce que tu veux que je te dise, c’est compliqué. » Léonne Flichain, inconnue du grand public.

Dans la première version de son célèbre seul en salle, Fabrice Petithuguenin entretenait un dialogue avec sa psychothérapeute qu’il consultait assidument depuis quinze ans afin de rendre sa vie plus douce et moins compliquée. Depuis, il a cessé de la voir. Erreur.

Des personnages ubuesques un peu comme la vie. Des situations absurdes un peu comme la vie. Le même spectacle mais un peu un autre. « Parce que le temps qui court, change les plaisirs, et que le manque d’amour, nous fait vieillir. » (Alliage, 1997).

2023-11-12 15:00:00 fin : 2023-11-12 . .

3 Rue Ambroise Croizat P’tit Coin – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



« Well yes, but what do you want me to say, it’s complicated. » Léonne Flichain, unknown to the general public.

In the first version of his famous one-man show, Fabrice Petithuguenin had a dialogue with his psychotherapist, whom he had consulted assiduously for the past fifteen years to make his life smoother and less complicated. Since then, he has stopped seeing her. A mistake.

Ubuesque characters, much like life itself. Absurd situations just like life. The same show, but a little different. « Because the passage of time changes pleasures, and the lack of love makes us grow old (Alliage, 1997)

« Bueno sí, pero qué quieres que te diga, es complicado Léonne Flichain, desconocida para el gran público.

En la primera versión de su famoso espectáculo unipersonal, Fabrice Petithuguenin dialogó con su psicoterapeuta, a la que había consultado asiduamente durante quince años para hacer su vida más suave y menos complicada. Desde entonces, ha dejado de verla. Un error.

Personajes inverosímiles, como la vida misma. Situaciones absurdas, como la vida misma. El mismo espectáculo, pero un poco diferente. « Porque el paso del tiempo cambia los placeres, y la falta de amor nos hace envejecer (Alliage, 1997)

« Ben oui, aber was soll ich dir sagen, es ist kompliziert » Léonne Flichain, die dem breiten Publikum unbekannt ist.

In der ersten Fassung seines berühmten Films, der im Kino lief, führte Fabrice Petithuguenin einen Dialog mit seiner Psychotherapeutin, die er seit 15 Jahren regelmäßig aufsuchte, um sein Leben sanfter und weniger kompliziert zu gestalten. Seitdem hat er sie nicht mehr besucht. Das war ein Fehler.

Ubueske Figuren, ein bisschen wie das Leben. Absurde Situationen ein bisschen wie das Leben. Die gleiche Show, aber ein bisschen eine andere. « Weil die Zeit, die läuft, die Freuden verändert und der Mangel an Liebe uns alt werden lässt. » (Alliage, 1997)

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité