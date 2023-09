Festival Mondeville sur Rire – Elisabeth Buffet 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 12 novembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

« Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ?

Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle.

Du Cap d’Agde à Pornic, des restaurants dans le noir à la thalasso en passant par des expériences surréalistes, retour sur les échecs sentimentaux. Pour en rire ! »

Elizabeth Buffet aborde sans tabou les relations hommes-femmes. Un spectacle sur-vitaminé, ultra culotté, déjanté. Grossière oui, vulgaire non, hilarante assurément ! Âmes choquées, passez votre chemin !.

2023-11-12 17:00:00 fin : 2023-11-12 . .

3 Rue Ambroise Croizat Grande Salle – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



« What if I told you about my love and sexual adventures?

Well, my failures, otherwise it’s no fun.

From Cap d’Agde to Pornic, from restaurants in the dark to thalassotherapy and surreal experiences, a look back at romantic failures. Just for laughs!

Elizabeth Buffet takes a no-holds-barred approach to male-female relationships. A show that’s over-the-top, ultra-sassy and crazy. Rude yes, vulgar no, hilarious for sure! Shocked souls, beware!

« ¿Y si te cuento mis aventuras amorosas y sexuales?

Bueno, de mis fracasos, porque si no, no tiene gracia.

De Cap d’Agde a Pornic, de restaurantes a oscuras a talasoterapia y experiencias surrealistas, he aquí un repaso de mis fracasos amorosos. Sólo para reírse

Elizabeth Buffet aborda sin tapujos las relaciones entre hombres y mujeres. Es un programa muy animado, muy chistoso y loco. Grosero sí, vulgar no, ¡sin duda divertidísimo! Si te escandaliza, ¡no lo veas!

« Wie wäre es, wenn ich Ihnen von meinen Liebes- und Sexabenteuern erzähle?

Das heißt, von meinen Fehlschlägen, sonst ist es nicht lustig.

Von Cap d’Agde bis Pornic, von Restaurants im Dunkeln über surrealistische Erlebnisse bis hin zu Thalassotherapie, ein Rückblick auf die Misserfolge in der Liebe. Um darüber zu lachen! »

Elizabeth Buffet spricht die Beziehungen zwischen Männern und Frauen ohne Tabus an. Eine überdrehte, ultra-freche, verrückte Show. Grob ja, vulgär nein, urkomisch ganz bestimmt! Schockierte Seelen, gehen Sie weiter!

