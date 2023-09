Festival Mondeville sur Rire – Grand Gala du Rire 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 11 novembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Dans le cadre du Festival Mondeville sur Rire.

Ils s’affronteront sur scène pour remporter le trophée du Grand Gala du Rire.

Venez voter pour votre préféré·e !Angie Degrolard

Tout le monde a déjà bafouillé ou bégayé sur des mots, lourché la fangue, et malmené sa parole sans faire exprès. Pour son premier spectacle, Angie Degrolard a choisi de dépoussiérer « L’Art de bafouiller »…Alex Kendoux

Alex Kendoux vous attend en terre inconnue ! Vous embarquerez dans une aventure invraisemblable, après laquelle vous souhaiterez tout plaquer ou rester définitivement chez vous.Luciole

A l’instar d’Hannah Gadsby, Luciole manie les punchlines et l’autodérision. Parce que oui, sous les blagues, il y a un petit cœur qui bat.Julien Ville

C’est personnel, authentique et décalé. Julien parlera de famille, de sexualité ou encore d’éco anxiété…» Il n’y aura pas toujours de réponse, mais normalement on devrait bien rigoler..

2023-11-11 20:00:00 fin : 2023-11-11 . .

3 Rue Ambroise Croizat Grande Salle – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



As part of the Mondeville sur Rire Festival.

They’ll battle it out on stage for the Grand Gala du Rire trophy.

Come and vote for your favorite! Angie Degrolard

We’ve all stammered or stuttered over words, weighed down our tongues, and mishandled our speech without meaning to. For her first show, Angie Degrolard has chosen to dust off « L’Art de bafouiller »… Alex Kendoux

Alex Kendoux awaits you in a strange land! You’ll embark on an incredible adventure, after which you’ll wish you’d quit or stayed home for good.Luciole

Like Hannah Gadsby, Luciole is a master of punchlines and self-mockery. Because yes, underneath the jokes, there’s a little heart beating.Julien Ville

It’s personal, authentic and offbeat. Julien will talk about family, sexuality and « eco-anxiety » There won’t always be an answer, but it should be a good laugh.

En el marco del Festival de Mondeville sur Rire.

Competirán en el escenario para ganar el trofeo de la Gran Gala del Rire.

Ven a votar por tu favorito: Angie Degrolard

Todo el mundo ha tartamudeado o tartamudeado sobre las palabras, ha arrastrado las palabras y ha arrastrado las palabras sin querer. Para su primer espectáculo, Angie Degrolard ha elegido desempolvar « El arte de tartamudear »… Alex Kendoux

Alex Kendoux te espera para llevarte a un territorio desconocido Te embarcarás en una aventura increíble, después de la cual desearás haberlo dejado todo atrás o haberte quedado en casa para siempre.Luciole

Al igual que Hannah Gadsby, Luciole es una maestra del chiste y la autoburla. Porque sí, debajo de los chistes, late un corazoncito.Julien Ville

Es personal, auténtico y poco convencional. Julien hablará de la familia, la sexualidad y la « eco-ansiedad » No siempre habrá una respuesta, pero nos echaremos unas risas.

Im Rahmen des Festivals Mondeville sur Rire.

Sie werden auf der Bühne gegeneinander antreten, um die Trophäe der Grand Gala du Rire zu gewinnen.

Kommen Sie und stimmen Sie für Ihren Favoriten ab!Angie Degrolard

Jeder hat schon einmal bei Wörtern gestottert oder gestottert, die Zunge schwerfällig gemacht und seine Sprache ohne Absicht missbraucht. Für ihre erste Show hat sich Angie Degrolard entschieden, « Die Kunst des Stotterns » zu entstauben.Alex Kendoux

Alex Kendoux erwartet Sie in einem unbekannten Land! Sie werden sich auf ein unglaubliches Abenteuer einlassen, nach dem Sie alles hinschmeißen oder für immer zu Hause bleiben wollen.Luciole

Wie Hannah Gadsby ist auch Luciole eine Meisterin der Pointen und der Selbstironie. Denn ja, unter den Witzen schlägt ein kleines Herz.Julien Ville

Es ist persönlich, authentisch und schräg. Julien wird über Familie, Sexualität oder Eco-Angst sprechen… » Es wird nicht immer eine Antwort geben, aber normalerweise sollte man sich gut amüsieren.

