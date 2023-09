Festival Mondeville sur Rire – Antonia de Rendinger 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 10 novembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Dans le cadre du Festival Mondeville sur Rire.

Une foison de personnages, des sujets délicats et délicatement choisis, des textes sublimes, une mise en scène sobre et intelligente : cet opus réunit tous ces ingrédients ! Vous en sortirez heureux·se sinon grandi·es !

Antonia habite le plateau comme personne et nous nous réjouissons d’accueillir ce spectacle, car Antonia est une bête de scène, de Corps et d’Esprit..

2023-11-10 20:00:00 fin : 2023-11-10 . .

3 Rue Ambroise Croizat Grande Salle – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



As part of the Mondeville sur Rire Festival.

An abundance of characters, delicately chosen subjects, sublime texts, sober, intelligent staging: this opus combines all these ingredients! You’ll come away happy, if not grown up!

Antonia inhabits the stage like no one else, and we’re delighted to welcome this show, because Antonia is a beast of the stage, of Body and Spirit.

En el marco del Festival de Mondeville sur Rire.

Abundancia de personajes, temas delicadamente elegidos, letras sublimes, puesta en escena sobria e inteligente: ¡esta obra reúne todos estos ingredientes! Saldrá contento, ¡si no crecido!

Antonia habita el escenario como nadie, y estamos encantados de acoger este espectáculo, porque Antonia es una bestia del escenario, del Cuerpo y del Espíritu.

Im Rahmen des Festivals Mondeville sur Rire.

Eine Fülle von Charakteren, delikate und sorgfältig ausgewählte Themen, erhabene Texte, eine nüchterne und intelligente Inszenierung: Dieses Opus vereint alle diese Zutaten! Sie werden glücklich sein, wenn nicht sogar wachsen!

Antonia bewohnt die Bühne wie niemand sonst und wir freuen uns, diese Aufführung zu präsentieren, denn Antonia ist ein Tier der Bühne, des Körpers und des Geistes.

