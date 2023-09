Festival Mondeville sur Rire – Lolla Wesh 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 10 novembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Dans le cadre du Festival Mondeville sur Rire.

Lolla, c’est un peu la tatie cool qui parfois met mal à l’aise. La tatie des premières clopes et des premières cuites.

Elle a un regard cynique sur le monde. Et elle en a des choses à raconter : elle a tout vu, tout lu, tout bu.

Parfois gourde, parfois attachante, elle se raconte avec une hilarante sincérité qui vient aussi nous toucher en plein cœur. Elle est drôle, impertinente, indécente et craquante.

De sa voix très rauque et avec un sublime rouge à lèvres pailleté, elle nous narre un bout de sa vie… Et on a envie de devenir son ami !.

2023-11-10 22:00:00 fin : 2023-11-10 . .

3 Rue Ambroise Croizat Grande Salle – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



As part of the Mondeville sur Rire Festival.

Lolla is the cool auntie who sometimes makes you feel uncomfortable. The aunt of first smokes and first benders.

She has a cynical view of the world. And she’s got a lot to say: she’s seen it all, read it all, drunk it all.

Sometimes clumsy, sometimes endearing, she tells her story with a hilarious sincerity that also touches us to the core. She’s funny, impertinent, indecent and irresistible.

With her very husky voice and sublime sequined lipstick, she tells us a bit of her life? And we want to become her friend!

En el marco del Festival Mondeville sur Rire.

Lolla es la tía guay que a veces te hace sentir incómodo. La tía que antes fuma y bebe.

Tiene una visión cínica del mundo. Y tiene mucho que decir: lo ha visto todo, lo ha leído todo, lo ha bebido todo.

A veces torpe, a veces entrañable, cuenta su historia con una sinceridad hilarante que también nos llega al corazón. Es divertida, descarada, indecente e irresistible.

Con su voz ronca y su sublime pintalabios de lentejuelas, nos cuenta un poco de su vida? ¡Y querrás convertirte en su amigo!

Im Rahmen des Festivals Mondeville sur Rire.

Lolla ist so etwas wie die coole Tante, die sich manchmal etwas unbehaglich fühlt. Sie ist die Tante der ersten Zigaretten und der ersten Besäufnisse.

Sie hat einen zynischen Blick auf die Welt. Und sie hat viel zu erzählen: Sie hat alles gesehen, alles gelesen, alles getrunken.

Manchmal ist sie ein Dummkopf, manchmal ein liebenswerter Mensch. Sie erzählt mit einer urkomischen Aufrichtigkeit, die uns auch mitten ins Herz trifft. Sie ist witzig, frech, unanständig und knackig.

Mit ihrer rauen Stimme und einem wunderschönen, glitzernden Lippenstift erzählt sie uns ein Stück ihres Lebens Und man möchte sich mit ihr anfreunden!

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité