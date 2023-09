Festival Mondeville sur Rire – Romain Oliviero 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 9 novembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Dans le cadre du Festival Mondeville sur Rire.

Grandir à la campagne, travailler en école maternelle en passant par le spectacle équestre, c’est un parcours peu propice à la routine.

Romain a quitté sa province natale pour voyager et découvrir ce qu’il se passait au-delà des champs.

Forcément, les rencontres qui en découlent sont marquantes, parfois même atypiques…

A travers des personnages colorés et pétillants, Romain dévoile son passage vers l’âge adulte semé d’imprévus, avec « Ailleurs », le récit d’un trentenaire légèrement naïf et un brin fleur bleue !

Vous avez déjà pu le découvrir à la soirée Cabaret 2023 !.

As part of the Mondeville sur Rire Festival.

Growing up in the countryside, working in a nursery school and taking part in a horse show – it’s not a routine career.

Romain left his native province to travel and discover what was happening beyond the fields.

The encounters that ensue are bound to be memorable, and sometimes even atypical?

Through a cast of colorful, bubbly characters, Romain reveals his unexpected passage to adulthood in « Ailleurs », the tale of a slightly naive, blue-blooded thirty-something!

You could already discover him at the Cabaret 2023 evening!

En el marco del Festival de Mondeville sur Rire.

Crecer en el campo, trabajar en una guardería y participar en un concurso hípico no son cosas rutinarias.

Romain dejó su provincia natal para viajar y descubrir lo que ocurría más allá de los campos.

Inevitablemente, los encuentros que se suceden son memorables, y a veces incluso atípicos..

A través de un elenco de personajes coloridos y burbujeantes, Romain nos revela su inesperado paso a la edad adulta en « En otra parte », la historia de un treintañero un poco ingenuo y un poco de sangre azul

¡Ya puede descubrirlo en la velada Cabaret 2023!

Im Rahmen des Festivals Mondeville sur Rire.

Auf dem Land aufzuwachsen, in einem Kindergarten zu arbeiten und als Reiter aufzutreten – das ist ein Weg, der nicht gerade zur Routine einlädt.

Romain hat seine Heimatprovinz verlassen, um zu reisen und herauszufinden, was jenseits der Felder passiert.

Natürlich sind die Begegnungen, die sich daraus ergeben, prägend und manchmal sogar atypisch

Romain erzählt in « Ailleurs », der Geschichte eines leicht naiven und blumigen Mittdreißigers, von seinem Erwachsenwerden, das von unvorhergesehenen Ereignissen geprägt ist, und seinen farbenfrohen und spritzigen Charakteren

Sie konnten ihn bereits bei der Cabaret 2023 Night entdecken!

