Festival Mondeville sur Rire – Adrien Beltoise 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 9 novembre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Dans le cadre du Festival Mondeville sur Rire.

Quel est le magasin de bricolage préféré des serial-killers ?

Est-ce que le crime paye en chèque ou en espèces ?

Régis Roussin a consacré sa vie à ceux qui sèment la mort : les tueurs en série.

Au travers de cas (très) particuliers, d’anecdotes lourdingues et de données scientifiques discutables, il propose au public d’explorer avec lui les recoins les plus sombres de l’humanité.

Heureusement, pour les guider, il n’a pas perdu son sens de l’humour… noir..

2023-11-09 21:00:00

3 Rue Ambroise Croizat Grande Salle – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



As part of the Mondeville sur Rire Festival.

Which DIY store do serial killers prefer?

Does crime pay with checks or cash?

Régis Roussin has devoted his life to those who sow death: serial killers.

Through (very) special cases, heavy-handed anecdotes and debatable scientific data, he invites the public to explore with him the darkest corners of humanity.

Fortunately, to guide them, he hasn’t lost his sense of black humor.

En el marco del Festival de Mondeville sur Rire.

¿Qué tienda de bricolaje prefieren los asesinos en serie?

¿El crimen se paga con cheques o en metálico?

Régis Roussin ha dedicado su vida a los que siembran la muerte: los asesinos en serie.

A través de casos (muy) especiales, anécdotas pesadas y datos científicos discutibles, invita al público a explorar con él los rincones más oscuros de la humanidad.

Afortunadamente, no ha perdido su sentido del humor negro para guiarles.

Im Rahmen des Festivals Mondeville sur Rire.

Welcher Baumarkt ist der Lieblingsladen von Serienkillern?

Bezahlt das Verbrechen mit Schecks oder in bar?

Régis Roussin hat sein Leben denjenigen gewidmet, die den Tod verbreiten: den Serienkillern.

Anhand von (sehr) speziellen Fällen, plumpen Anekdoten und fragwürdigen wissenschaftlichen Erkenntnissen lädt er das Publikum ein, mit ihm die dunkelsten Ecken der Menschheit zu erforschen.

Glücklicherweise hat er seinen Sinn für schwarzen Humor nicht verloren, um sie zu führen.

