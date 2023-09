Soirée 45 tours 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 14 octobre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

« Banana Split », « Nuit de Folie », « Don’t you »… On a tou·tes un 45 tours qui traîne dans nos armoires. Cette soirée dansante, orchestrée de main de maître par DJ Bluff, c’est aussi la vôtre. Vous ramenez un 45t et celui-ci pourra être passé dans la soirée !

Question musique, pas de limite de goût « tant que les gens dansent ».

Encore une soirée mémorable en perspective et tout plein de plaisirs coupables..

2023-10-14 21:00:00 fin : 2023-10-14 . .

3 Rue Ambroise Croizat Grande Salle – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



« Banana Split », « Nuit de Folie », « Don?t you »? We all have a 45 rpm record in our cupboards. This dance party, masterfully orchestrated by DJ Bluff, is yours too. You bring a 45t and it can be played during the evening!

When it comes to music, there’s no limit to taste « as long as people dance ».

Another memorable evening and plenty of guilty pleasures in store.

¿ »Banana Split », « Nuit de Folie », « Don?t you »? Todos tenemos un 45 en el armario. Esta fiesta de baile, magistralmente orquestada por DJ Bluff, también es tuya. Trae un 45 y ¡podrá sonar durante la velada!

Cuando se trata de música, no hay límite para tus gustos, siempre y cuando la gente baile.

Otra noche memorable, con muchos placeres culpables.

« Banana Split », Nuit de Folie », Don’t you »? Jeder von uns hat eine Single in seinem Schrank stehen. Dieser Tanzabend, der von DJ Bluff meisterhaft organisiert wird, ist auch Ihr Abend. Sie bringen eine 45er mit und diese kann im Laufe des Abends gespielt werden!

Bei der Musik gibt es keine Geschmacksgrenzen, « solange die Leute tanzen ».

Ein weiterer unvergesslicher Abend mit vielen sündigen Freuden steht bevor.

