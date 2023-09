Spectacle « Entre autre(s) » 3 Rue Ambroise Croizat Mondeville, 13 octobre 2023, Mondeville.

Mondeville,Calvados

Par Lisa Perrio.

Lisa Perrio incarne des femmes et des hommes qui éprouvent la vie à travers l’amour.

À chacun.e sa manière d’aimer.

À chacun.e sa façon d’en rire.

Avec une écriture cynique et corrosive, un jeu d’une précision chorégraphique, un œil insolent et joyeux, Lisa nous offre de rire des situations plus que gênantes avec une aisance déconcertante.

Prix du jury Mondeville sur Rire 2022 !.

2023-10-13 21:00:00 fin : 2023-10-13 . .

3 Rue Ambroise Croizat P’tit Coin – Mondeville Animation

Mondeville 14120 Calvados Normandie



By Lisa Perrio.

Lisa Perrio portrays women and men who experience life through love.

To each his own way of loving.

To each his own way of laughing.

With corrosive, cynical writing, choreographically precise acting and a cheeky, joyful sense of humour, Lisa makes us laugh at the most embarrassing situations with disconcerting ease.

Mondeville sur Rire 2022 Jury Prize!

Por Lisa Perrio.

Lisa Perrio retrata a mujeres y hombres que experimentan la vida a través del amor.

Cada uno a su manera de amar.

Cada uno con su manera de reírse de ello.

Con su escritura cínica y corrosiva, su interpretación coreográficamente precisa y su mirada descarada y alegre, Lisa nos hace reír de las situaciones más embarazosas con una facilidad desconcertante.

¡Mondeville sur Rire 2022 Premio del Jurado!

Von Lisa Perrio.

Lisa Perrio spielt Frauen und Männer, die das Leben durch die Liebe erfahren.

Jeder hat seine eigene Art zu lieben.

Jeder hat seine Art, darüber zu lachen.

Mit einem zynischen und ätzenden Schreibstil, einem choreografisch präzisen Spiel und einem frechen und fröhlichen Auge bringt Lisa uns mit einer verblüffenden Leichtigkeit dazu, über mehr als peinliche Situationen zu lachen.

Jurypreis Mondeville sur Rire 2022!

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité