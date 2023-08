JEP 2023 – VISITE DU MUSEE DE VULLIOD SAINT-GERMAIN 3 Rue Albert-Paul Alliès Pézenas, 16 septembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Visite libre et gratuite du Musée de Vulliod Saint-Germain, hôtel particulier aménagé par la comtesse de Saint-Germain à la charnière des XIXe et XXe siècles..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-17 12:15:00. .

3 Rue Albert-Paul Alliès

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Free admission to the Musée de Vulliod Saint-Germain, a private mansion built by the Countess of Saint-Germain at the turn of the 19th and 20th centuries.

Entrada gratuita al Museo de Vulliod Saint-Germain, mansión privada construida por la condesa de Saint-Germain a finales del siglo XIX y principios del XX.

Freie und kostenlose Besichtigung des Musée de Vulliod Saint-Germain, eines von der Gräfin von Saint-Germain um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert eingerichteten Privathauses.

