Le défilé de mode des Sapeurs-Pompiers de Parthenay pour Octobre rose 3 Rue Abrantès Parthenay, 14 octobre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Le samedi 14 octobre 2023 à 20h30 au cours de l’évènement National d’OCTOBRE ROSE, quelques commerçants de Parthenay mettront à disposition leurs collections pour un Défilé de mode, afin de récolter des fonds au profit de la ligue contre le cancer.

Les pompiers du centre de secours de Parthenay ont accepté de se prêter au jeux en défilant accompagnés de mannequins féminins.

Cet évènement se déroulera chez eux, à la caserne de Parthenay.

Certains intervenants tel que la Présidente de la Ligue contre le Cancer, la Présidente de l’association « les filles de Parthenay », etc…seront présents lors de cette soirée.

De multiples surprises, tel que, jeux de lumières et shows spécifiques à cette représentation, vous permettront de passer un agréable moment.

La force de notre union permettra un jour, nous l’espérons, d’éradiquer ce fléau !

Nous comptons sur votre présence..

3 Rue Abrantès Caserne des pompiers Parthenay

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Saturday October 14, 2023 at 8:30 pm, during the OCTOBRE ROSE national event, a number of Parthenay retailers will make their collections available for a fashion show to raise funds for the League Against Cancer.

The firefighters from the Parthenay rescue center have agreed to take part in the show, accompanied by female models.

The event will take place at their Parthenay fire station.

Speakers such as the President of the Ligue contre le Cancer, the President of the association « les filles de Parthenay », etc. will be present during the evening.

A host of surprises, including light shows and special performances, will ensure you have a great time.

The strength of our union will one day, we hope, eradicate this scourge!

We look forward to seeing you there.

El sábado 14 de octubre de 2023 a las 20.30 h, durante la manifestación nacional ROSA DE OCTUBRE, varios comerciantes de Parthenay pondrán a disposición sus colecciones para un desfile de moda destinado a recaudar fondos para la Liga contra el Cáncer.

Los bomberos del centro de socorro de Parthenay han aceptado participar en el desfile, acompañados de modelos femeninas.

El acto tendrá lugar en el parque de bomberos de Parthenay.

También estarán presentes varios oradores, entre ellos el Presidente de la Liga contra el Cáncer y la Presidenta de la asociación « les filles de Parthenay » (las chicas de Parthenay).

Las sorpresas, como los efectos de luz y los espectáculos especiales, harán que se lo pase en grande.

Esperamos que la fuerza de nuestra unidad erradique algún día esta lacra

Le esperamos.

Am Samstag, den 14. Oktober 2023 um 20:30 Uhr während der nationalen Veranstaltung OCTOBRE ROSE werden einige Geschäftsleute aus Parthenay ihre Kollektionen für eine Modenschau zur Verfügung stellen, um Geld für die Krebsliga zu sammeln.

Die Feuerwehrmänner des Rettungszentrums von Parthenay haben sich bereit erklärt, mit weiblichen Models auf dem Laufsteg mitzumarschieren.

Die Veranstaltung findet bei ihnen in der Kaserne von Parthenay statt.

Einige Redner wie die Präsidentin der Krebsliga, die Präsidentin des Vereins « Les filles de Parthenay » usw. werden an diesem Abend anwesend sein.

Viele Überraschungen, wie Lichtspiele und spezielle Shows für diese Aufführung, werden Ihnen einen angenehmen Moment bescheren.

Wir hoffen, dass die Stärke unseres Zusammenschlusses eines Tages zur Ausrottung dieser Geißel führen wird!

Wir zählen auf Ihre Anwesenheit.

