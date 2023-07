Golf du Coiroux 3 Route du Parc du Coiroux Aubazines, 3 juillet 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Dans un parc de 165ha en bordure de lac.

Caractéristiques du parcours :18 trous, 5433m ,PAR 70 + 9 trous compact / pitch & putt. Practice, 1 putting-green.

Écoles de golf.

Autres prestations : stages initiation et perfectionnement, location de chariots et voiturettes.

Hôtel sur le golf. Accueil de séminaires (1 salle).

Parking.

Ouvert toute l’année.

Les parcours et installations sont ouverts en fonction des conditions météorologiques..

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Alongside a lake in a 165ha park. Open all year, from 8am-7pm in summer and 9am-5pm at other times of year. Professional: Valéry Dufresne. Course features: 18 holes, 5,433m, par 70 + 9-hole short course / pitch and putt. Driving range and 1 putting green. Golf school. Course access: open to non-members. At busy times a “carte verte” will be required. Other services: beginner and improver courses (accommodation available if required), hire of clubs, trolleys and buggies. 2-star hotel on the golf course. One meeting room available.

Opening hours of the reception varies depending on the season (8 to 19h in summer).

En un parque de 165 hectáreas a orillas del lago

Características del campo: 18 hoyos, 5433m, PAR 70 + 9 hoyos compactos / pitch & putt. Campo de prácticas, 1 putting green

Escuelas de golf

Otros servicios: cursos de iniciación y perfeccionamiento, alquiler de carritos y buggies.

Hotel en el campo de golf. Instalaciones para seminarios (1 sala)

Aparcamiento.

Abierto todo el año.

Los campos y las instalaciones están abiertos en función de las condiciones meteorológicas.

In einem 165ha großen Park am Rande des Sees

Charakteristika des Parcours :18 Löcher, 5433m ,PAR 70 + 9 Löcher Compact / Pitch & Putt. Übungsgelände, 1 Putting-Green

Es gibt Golfschulen

Weitere Angebote: Anfänger- und Fortgeschrittenenkurse, Vermietung von Trolleys und Golfwagen.

Hotel auf dem Golfplatz. Empfang von Seminaren (1 Saal)

Parkplatz.

Das ganze Jahr über geöffnet.

Die Golfplätze und Einrichtungen sind je nach Wetterlage geöffnet.

Mise à jour le 2023-06-30 par Corrèze Tourisme