Randonnée Nature 3, Route du Parc du Coiroux Aubazines, 1 août 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Randonnée commentée sur la faune et la flore

Places limitées, réservation auprès du Golf du Coiroux

Gratuit

Départ à l’accueil du golf à 14h.

2023-08-01 fin : 2023-08-01 16:30:00. EUR.

3, Route du Parc du Coiroux

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided walk on flora and fauna

Places are limited, please book with Golf du Coiroux

Free

Departure from golf reception at 2 pm

Paseo guiado sobre flora y fauna

Plazas limitadas, reservar en el Golf du Coiroux

Gratis

Salida de la recepción del golf a las 14h

Kommentierte Wanderung über Fauna und Flora

Begrenzte Plätze, Reservierung beim Golf du Coiroux

Kostenlos

Abfahrt am Empfang des Golfplatzes um 14 Uhr

Mise à jour le 2023-06-22 par Corrèze Tourisme