Randonnée Nature 3, Route du Parc du Coiroux Aubazines, 21 juillet 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Randonnée commentée sur la faune et la flore

Places limitées, réservation auprès du Golf du Coiroux

Gratuit

Départ à l’accueil du golf à 14h.

2023-07-21 fin : 2023-07-21 16:30:00. EUR.

3, Route du Parc du Coiroux

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guided walk on flora and fauna

Places are limited, please book with Golf du Coiroux

Free

Departure from golf reception at 2 pm

Paseo guiado sobre flora y fauna

Plazas limitadas, reservar en el Golf du Coiroux

Gratis

Salida de la recepción del golf a las 14h

Kommentierte Wanderung über Fauna und Flora

Begrenzte Plätze, Reservierung beim Golf du Coiroux

Kostenlos

Abfahrt am Empfang des Golfplatzes um 14 Uhr

Mise à jour le 2023-06-22 par Corrèze Tourisme