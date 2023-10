Atelier semance et confiture 3 Route du Bois Assat, 21 octobre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire de Légumes Anciens du Béarn vous propose un atelier « produire et conserver ses propres semences » et « apprendre à faire ses confitures et gelées ».

Plus d’informations à venir..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

3 Route du Bois CLAB

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire de Légumes Anciens du Béarn offers a workshop on « producing and conserving your own seeds » and « learning to make your own jams and jellies ».

More information to come.

El Conservatoire de Légumes Anciens du Béarn ofrece un taller para « producir y conservar sus propias semillas » y « aprender a elaborar sus propias mermeladas y jaleas ».

Más información próximamente.

Das Conservatoire de Légumes Anciens du Béarn bietet Ihnen einen Workshop zum Thema « Eigenes Saatgut herstellen und aufbewahren » und « Lernen, wie man Marmeladen und Gelees herstellt » an.

Weitere Informationen folgen.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay