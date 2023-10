Atelier production semences 3 Route du Bois Assat, 21 octobre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire de Légumes Anciens du Béarn vous propose un atelier « produire et conserver ses propres semences ». En récoltant vous-mêmes vos graines à semer, vous produirez des plants adaptés à votre micro-terroir et vous aurez le plaisir de voir pousser les légumes que vous connaissez déjà.

Au programme :

– Quelques notions de botanique pour bien comprendre la pollinisation des plantes et les problèmes d’hybridation

– Apprendre à récolter, sélectionner, trier, sécher (si besoin) et conserver les semences

– Les erreurs à éviter

– Savoir lire les étiquettes des sachets de graines vendus dans les commerces..

The Conservatoire de Légumes Anciens du Béarn offers you a workshop on « producing and conserving your own seeds ». By harvesting your own seeds for sowing, you’ll produce seedlings suited to your micro-terroir, and enjoy watching the vegetables you already know grow.

Program:

– Some botanical notions to understand plant pollination and hybridization problems

– Learn how to harvest, select, sort, dry (if necessary) and preserve seeds

– Mistakes to avoid

– How to read the labels on commercial seed packets.

El Conservatoire de Légumes Anciens du Béarn propone un taller sobre « producción y conservación de sus propias semillas ». Recogiendo sus propias semillas para sembrar, producirá plantas adaptadas a su microterroir y tendrá el placer de ver crecer las hortalizas que ya conoce.

En el programa:

– Un poco de botánica básica para comprender los problemas de polinización e hibridación de las plantas

– Aprender a cosechar, seleccionar, clasificar, secar (si es necesario) y conservar las semillas

– Errores que hay que evitar

– Aprender a leer las etiquetas de los paquetes de semillas que se venden en las tiendas.

Das Conservatoire de Légumes Anciens du Béarn bietet Ihnen einen Workshop zum Thema « Eigenes Saatgut herstellen und aufbewahren » an. Indem Sie Ihre Samen zur Aussaat selbst ernten, produzieren Sie Setzlinge, die an Ihr Mikroterroir angepasst sind, und Sie werden das Vergnügen haben, die Gemüsesorten wachsen zu sehen, die Sie bereits kennen.

Auf dem Programm stehen:

– Einige Grundlagen der Botanik, um die Bestäubung von Pflanzen und die Probleme der Hybridisierung zu verstehen

– Lernen, wie man Samen erntet, auswählt, sortiert, trocknet (falls nötig) und aufbewahrt

– Welche Fehler Sie vermeiden sollten

– Die Etiketten der im Handel verkauften Samentütchen lesen können.

