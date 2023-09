Atelier et stage 3 Route du Bois Assat, 7 octobre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire des légumes anciens du Béarn vous propose un stage afin d’acquérir les bases pratiques et théoriques pour démarrer un verger potager vivrier. Sur deux jours, les stagiaires évoqueront l’environnement proche, le paysage, le sol, le climat puis la création des conditions pour obtenir un écosystème nécessaire à son jardin.

Il s’agira d’acquérir les bases sur la culture des principaux légumes, les associations, les rotations, la santé des plantes, le rôles des arbres, savoir choisir, planter et conduire quelques arbres fruitiers. Les stagiaires apprendront aussi le rôle des animaux, comment favoriser leur présence dans le jardin et des notions de botanique et ethnobotanique.

Rendez-vous 8h30 au jardin-verger.

Hébergements: gîtes et hôtels à proximité (non inclus dans le tarif).

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. EUR.

3 Route du Bois Jardin-verger

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire des légumes anciens du Béarn is offering a course to help you acquire the practical and theoretical bases for starting a vegetable garden. Over two days, trainees will learn about the local environment, the landscape, the soil, the climate and how to create the conditions needed to create the ecosystem required for a garden.

They will learn the basics of growing the main vegetables, associations, rotations, plant health, the role of trees, and how to choose, plant and manage a few fruit trees. Trainees will also learn about the role of animals, how to encourage their presence in the garden and notions of botany and ethnobotany.

Meet at 8:30 a.m. at the orchard garden.

Accommodation: nearby gîtes and hotels (not included in the price)

El Conservatoire des légumes anciens du Béarn ofrece un curso para ayudarle a adquirir las bases prácticas y teóricas para poner en marcha un huerto. Durante dos días, los cursillistas aprenderán sobre el entorno local, el paisaje, el suelo, el clima y cómo crear las condiciones necesarias para crear un ecosistema para su huerto.

El objetivo será aprender los fundamentos del cultivo de las principales hortalizas, las combinaciones, la rotación, la sanidad vegetal, el papel de los árboles y cómo elegir, plantar y gestionar unos cuantos árboles frutales. Los alumnos también aprenderán el papel de los animales, cómo fomentar su presencia en el huerto y nociones de botánica y etnobotánica.

Punto de encuentro: 8.30 h en el huerto.

Alojamiento: casas rurales y hoteles cercanos (no incluidos en el precio)

Das Conservatoire des légumes anciens du Béarn bietet Ihnen einen Kurs an, in dem Sie die praktischen und theoretischen Grundlagen für die Anlage eines Obst- und Gemüsegartens erwerben können. An zwei Tagen werden die Teilnehmer die nähere Umgebung, die Landschaft, den Boden, das Klima und die Schaffung der Voraussetzungen für ein Ökosystem in ihrem Garten kennen lernen.

Es geht um die Grundlagen des Anbaus der wichtigsten Gemüsearten, um Assoziationen, Fruchtfolgen, Pflanzengesundheit, die Rolle der Bäume, die Auswahl, das Pflanzen und die Pflege einiger Obstbäume. Die Kursteilnehmer lernen auch die Rolle der Tiere kennen, wie man ihre Anwesenheit im Garten fördert und erhalten Einblicke in die Botanik und Ethnobotanik.

Treffpunkt: 8.30 Uhr im Obstgarten.

Unterkunft: Ferienhäuser und Hotels in der Nähe (nicht im Preis inbegriffen)

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay