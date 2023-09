Atelier et stage 3 Route du Bois Assat, 30 septembre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Le Conservatoire des légumes anciens du Béarn propose un atelier de fermentation et de mise en bocaux de légumes ce samedi. Le programme consiste à savoir conserver ses légumes autrement et découvrir la technique de fermentation et la mise en bocaux.

Les participants devront apporter un bocal en verre de 250ml et 750ml ainsi que son élastique, 2 pots en verre de type « confiture », et un tablier et un foulard pour se couvrir la tête. Il faudra aussi amener un saladier, une planche à découper, un bon couteau et un économe. Chacun peut amener ses épices et condiments (graines de moutarde, coriandre, cumin, piment, herbes de Provence, etc.)

Les stagiaires repartiront avec leurs bocaux de légumes fermentés (légumes fournis par CLAB). Les grains de kéfir seront offerts.

Rendez-vous 13h45 au jardin-verger..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 17:30:00. EUR.

3 Route du Bois Jardin-verger

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Conservatoire des légumes anciens du Béarn is offering a workshop on fermenting and jarring vegetables this Saturday. The program consists of learning how to preserve vegetables in a different way, and discovering the technique of fermentation and jarring.

Participants will need to bring a 250ml and 750ml glass jar with rubber band, 2 glass jam jars, and an apron and scarf to cover their heads. You’ll also need to bring a salad bowl, a cutting board, a good knife and a peeler. Everyone is welcome to bring their own spices and condiments (mustard seeds, coriander, cumin, chilli, herbes de Provence, etc.)

Trainees will leave with their own jars of fermented vegetables (supplied by CLAB). Kefir grains will be provided free of charge.

Meet at 1:45 pm at the orchard garden.

El Conservatoire des légumes anciens du Béarn ofrece este sábado un taller de fermentación y envasado de verduras. El programa consiste en aprender a conservar las verduras de otra manera y descubrir la técnica de la fermentación y el envasado.

Los participantes deberán traer un tarro de cristal de 250 ml y 750 ml con una goma elástica, 2 tarros de cristal para mermelada, un delantal y un pañuelo para cubrirse la cabeza. También tendrán que traer una ensaladera, una tabla de cortar, un buen cuchillo y un pelador. Todos pueden traer sus propias especias y condimentos (granos de mostaza, cilantro, comino, guindilla, hierbas de Provenza, etc.)

Los cursillistas se irán a casa con sus propios tarros de verduras fermentadas (suministrados por el CLAB). Los granos de kéfir se proporcionarán gratuitamente.

Punto de encuentro a las 13.45 h en el huerto.

Das Conservatoire des légumes anciens du Béarn bietet diesen Samstag einen Workshop zur Fermentierung und Einweckung von Gemüse in Gläsern an. Das Programm besteht darin, Gemüse anders zu konservieren und die Technik der Fermentation und des Einmachens in Gläser zu entdecken.

Die Teilnehmer sollten ein 250ml- und ein 750ml-Glasgefäß mit Gummiband, zwei Marmeladengläser und eine Schürze und ein Kopftuch mitbringen, um den Kopf zu bedecken. Außerdem sollten Sie eine Salatschüssel, ein Schneidebrett, ein gutes Messer und einen Sparschäler mitbringen. Jeder kann seine eigenen Gewürze und Würzmittel mitbringen (Senfkörner, Koriander, Kümmel, Chili, Kräuter der Provence usw.)

Die Praktikanten werden mit ihren Gläsern mit fermentiertem Gemüse nach Hause gehen (Gemüse wird von CLAB zur Verfügung gestellt). Die Kefirkörner werden geschenkt.

Treffpunkt: 13.45 Uhr im Obstgarten.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay