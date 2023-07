Fête du Jardin-Verger 3 Route du Bois Assat, 3 septembre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Pour la fête du jardin verger, un long programme vous attend:

10h00-18h00 : Marché des producteurs locaux et stands des alternatives et de la transition

12h30 : Repas de Fête (sur inscription)

10H30 et 14h30 Café débat : les perturbateurs endocriniens par Jacques Dallier (Générations futures)

15h30 Café débat : les plantes médicinales du massif pyrénéen par Robert Pujol

16h00 : Visites guidées.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . EUR.

3 Route du Bois Clab

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the Orchard Garden Festival, a long program awaits you:

10:00-18:00: Local producers’ market and alternative and transition stands

12:30 pm: Festive meal (registration required)

10:30 a.m. and 2:30 p.m. Coffee debates: endocrine disruptors by Jacques Dallier (Générations futures)

3:30 pm Coffee debate: medicinal plants in the Pyrenees by Robert Pujol

4:00 pm: Guided tours

Para el Festival del Huerto, le espera un extenso programa:

10.00-18.00: Mercado de productores locales y puestos alternativos y de transición

12.30 h: Comida festiva (inscripción obligatoria)

10.30 y 14.30 h: Café-debate: alteradores endocrinos por Jacques Dallier (Générations futures)

15.30 h Café-debate: las plantas medicinales de los Pirineos por Robert Pujol

16:00: Visitas guiadas

Für das Fest des Obstgartens erwartet Sie ein langes Programm:

10.00-18.00 Uhr: Markt der lokalen Produzenten und Stände der Alternativen und des Übergangs

12.30 Uhr: Festmahl (mit Anmeldung)

10.30 Uhr und 14.30 Uhr Café débat: Endokrine Disruptoren von Jacques Dallier (Générations futures)

15.30 Uhr Café débat: Die Heilpflanzen des Pyrenäenmassivs von Robert Pujol

16.00 Uhr: Geführte Besichtigungen

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay