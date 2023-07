Fête du Jardin-Verger 3 Route du Bois Assat, 2 septembre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Le Clab vous donne rendez vous dès 9h30 à 11h30 au verger (conseils sur les fruitiers) et pressage de pommes avec dégustation.

Suite à cela vous retrouverez le Théâtre au jardin avec la Pastorale de Nay, « quand Demeter et Ploutos rencontrent Poseidon… »

A partir de 19h, la soirée sera animée par la Brana de Ger, cantera ouverte à tout le monde..

2023-09-02 fin : 2023-09-02 20:00:00. EUR.

3 Route du Bois CLAB

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Le Clab invites you to the orchard from 9:30 to 11:30 a.m. for advice on fruit trees and apple pressing with tasting.

Following this, you’ll find the Théâtre au jardin with the Pastorale de Nay, « Quand Demeter et Ploutos rencontrent Poseidon… » (When Demeter and Ploutos meet Poseidon…)

From 7pm, the evening will be entertained by the Brana de Ger, a cantera open to all.

Le Clab le invita al huerto de 9.30 a 11.30 h para recibir consejos sobre árboles frutales y prensado de manzanas con degustación.

A continuación, teatro en el huerto con la Pastorale de Nay, « cuando Deméter y Ploutos se encuentran con Poseidón… »

A partir de las 19 h, la velada estará amenizada por la Brana de Ger, una cantera abierta a todos.

Der Clab lädt Sie von 9:30 bis 11:30 Uhr in den Obstgarten ein (Beratung über Obstbäume) und presst Äpfel mit Verkostung.

Anschließend findet das Gartentheater mit der Pastorale de Nay statt: « Wenn Demeter und Ploutos auf Poseidon treffen… »

Ab 19 Uhr wird der Abend von der Brana de Ger musikalisch umrahmt, eine Cantera, die für alle offen ist.

