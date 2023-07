Fête du Jardin-Verger 3 Route du Bois Assat, 1 septembre 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Conférence : « un paradis à cultiver : le jardin et son histoire » par Jean Vassort, agrégé d’histoire, docteur d’Etat, professeur honoraire de khâgne au lycée Descartes de Tours..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 20:00:00. EUR.

3 Route du Bois Jardin verger Conservatoire

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lecture: « A paradise to cultivate: the garden and its history » by Jean Vassort, agrégé d’histoire, docteur d’Etat, honorary khâgne teacher at the Lycée Descartes in Tours.

Conferencia: « Un paraíso para cultivar: el jardín y su historia » por Jean Vassort, agrégé d’histoire, doctor d’Etat, profesor honorario de khâgne en el Lycée Descartes de Tours.

Vortrag: « Ein zu kultivierendes Paradies: Der Garten und seine Geschichte » von Jean Vassort, Agrégé d’histoire, docteur d’Etat, Professeur honoraire de khâgne au lycée Descartes de Tours.

