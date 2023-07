Journées Européennes du Patrimoine : Concert de l’Orchestre régional de Normandie 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer, 16 septembre 2023, Regnéville-sur-Mer.

Regnéville-sur-Mer,Manche

Journées Européennes du Patrimoine : Concert de l’Orchestre régional de Normandie. RDV dans l’aile nord du château de Regnéville-sur-Mer..

2023-09-16 19:00:00 fin : 2023-09-16 20:00:00. .

3 route des fours à chaux Aile nord

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



European Heritage Days: Concert by the Orchestre régional de Normandie. RDV in the north wing of the château de Regnéville-sur-Mer.

Jornadas Europeas del Patrimonio: Concierto de la Orquesta Regional de Normandía. RDV en el ala norte del castillo de Regnéville-sur-Mer.

Europäische Tage des Kulturerbes: Konzert des Regionalorchesters der Normandie. RDV im Nordflügel des Schlosses von Regnéville-sur-Mer.

