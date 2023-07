Théâtre : les bons, la bonne et le baron 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer, 26 août 2023, Regnéville-sur-Mer.

Regnéville-sur-Mer,Manche

Vaudeville de Richard Vitte joué par la compagnie théâtre aux champs. RDV dans la cour du château de Regnéville-sur-Mer. Prix libre.

2023-08-26 20:30:00 fin : 2023-08-26 . .

3 route des fours à chaux

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Vaudeville by Richard Vitte, performed by compagnie théâtre aux champs. RDV in the courtyard of Regnéville-sur-Mer castle. Free admission

Vaudeville de Richard Vitte interpretado por la compañía théâtre aux champs. Encuentro en el patio del castillo de Regnéville-sur-Mer. Entrada gratuita

Vaudeville von Richard Vitte, gespielt von der Theatergruppe « théâtre aux champs ». RDV im Hof des Schlosses von Regnéville-sur-Mer. Freier Preis

