Exposition : Jacques ANGER et Bernard VERNOCHET 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer, 7 août 2023, Regnéville-sur-Mer.

Regnéville-sur-Mer,Manche

L’un est photographe, l’autre est peintre, aquarelliste et illustrateur . RDV à la conciergerie du château de Regnéville-sur-Mer.

Entrée gratuite..

Vendredi 2023-08-07 15:00:00 fin : 2023-08-13 19:00:00. .

3 route des fours à chaux

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



One is a photographer, the other a painter, watercolorist and illustrator. Meet at the Château de Regnéville-sur-Mer janitor’s lodge.

Free admission.

Uno es fotógrafo, el otro pintor, acuarelista e ilustrador. Encuentro en la portería del castillo de Regnéville-sur-Mer.

Entrada gratuita.

Der eine ist Fotograf, der andere ist Maler, Aquarellist und Illustrator . RDV am Pförtnerhaus des Schlosses von Regnéville-sur-Mer.

Freier Eintritt.

