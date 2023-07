Exposition : Fabienne COURTOIS et Christèle CADORET 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer, 7 août 2023, Regnéville-sur-Mer.

Regnéville-sur-Mer,Manche

Dessins au pastel sec et superposition pour Fabienne COURTOIS et sculptures en gré ou porcelaines pour Christèle CADORET. RDV dans l’aile ouest du château de Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite..

Vendredi 2023-08-07 15:00:00 fin : 2023-08-13 19:00:00. .

3 route des fours à chaux

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Dry pastel drawings and superimpositions by Fabienne COURTOIS and sculptures in stoneware or porcelain by Christèle CADORET. Meet in the west wing of the château de Regnéville-sur-Mer. Free admission.

Dibujos al pastel seco y superposiciones de Fabienne COURTOIS y esculturas en gres o porcelana de Christèle CADORET. Encuentro en el ala oeste del castillo de Regnéville-sur-Mer. Entrada gratuita.

Zeichnungen mit trockenem Pastell und Überlagerungen für Fabienne COURTOIS und Skulpturen aus Sandstein oder Porzellan für Christèle CADORET. RDV im Westflügel des Schlosses von Regnéville-sur-Mer. Freier Eintritt.

