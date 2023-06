Exposition : Françoise PAPAIL 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer, 31 juillet 2023, Regnéville-sur-Mer.

Regnéville-sur-Mer,Manche

Artiste peintre. RDV dans l’aile nord du château de Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite..

Vendredi 2023-07-31 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-06 19:00:00. .

3 route des fours à chaux

Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie



Painter. Meet in the north wing of the château de Regnéville-sur-Mer. Free admission.

Pintor. Encuentro en el ala norte del castillo de Regnéville-sur-Mer. Entrada gratuita.

Künstlerin und Malerin. RDV im Nordflügel des Schlosses von Regnéville-sur-Mer. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche