Expo de Noël 3 Route de Vierzon Reuilly, 16 décembre 2023, Reuilly.

Reuilly Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-17 19:00:00

Exposition Noël de différents artistes et créateurs à l’atelier J-Verre de Reuilly au coeur du Berry et de la Champagne berrichonne dans l’Indre..

Exposition Noël de différents artistes et créateurs à l’atelier J-Verre de Reuilly au coeur du Berry et de la Champagne berrichonne dans l’Indre.

Exposition de Noël dans l’atelier J-Verre avec des artisans d’art : Thierry Desnoix (couteaux forgés), Lamouart (bijoux sculptés), Yuko Kuramatsu (Nerikomi x Porcelaine), Axel Simon (luminaires, objets d’art) et Sandrine Plante (bijoux en verre et cuir).

Démonstrations de soufflage de verre les après-midis.

.

3 Route de Vierzon

Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-08 par BERRY