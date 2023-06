Exposition Fête des Mères 3 Route de Vierzon Reuilly, 3 juin 2023, Reuilly.

Reuilly,Indre

Exposition de différents artistes et créateurs à l’atelier J-Verre de Reuilly au coeur du Berry et de la Champagne berrichonne dans l’Indre..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 19:00:00. .

3 Route de Vierzon

Reuilly 36260 Indre Centre-Val de Loire



Exhibition of different artists and creators at the J-Verre de Reuilly workshop in the heart of Berry and Champagne berrichonne in Indre.

Exposición de diferentes artistas y diseñadores en el taller J-Verre de Reuilly, en el corazón de Berry y Champagne Berrichonne, en el departamento de Indre.

Ausstellung verschiedener Künstler und Designer im Atelier J-Verre in Reuilly im Herzen von Berry und der Champagne berrichonne im Departement Indre.

Mise à jour le 2023-05-30 par BERRY