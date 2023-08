MARCHE POPULAIRE 3 route de Saulcy Entre-deux-Eaux, 3 septembre 2023, Entre-deux-Eaux.

Entre-deux-Eaux,Vosges

Organisée par l’Amicale laïque Entre-deux-Eaux. 5 km, 12,5 km 17,5 km. Inscriptions de 7h à 10h. Buffet au tarif 13 € par adulte et de 6,50 € pour enfants.. Tout public

Dimanche 2023-09-03 07:00:00 fin : 2023-09-03 15:00:00. 3 EUR.

3 route de Saulcy Salle Polyvalente

Entre-deux-Eaux 88650 Vosges Grand Est



Organized by Amicale laïque Entre-deux-Eaux. 5 km, 12.5 km 17.5 km. Registration from 7 am to 10 am. Buffet at 13? per adult and 6.50? for children.

Organizado por la Amicale laïque Entre-deux-Eaux. 5 km, 12,5 km 17,5 km. Inscripciones de 7h a 10h. Buffet a 13? por adulto y 6,50? para los niños.

Organisiert von der Amicale laïque Entre-deux-Eaux. 5 km, 12,5 km 17,5 km. Einschreibungen von 7 Uhr bis 10 Uhr. Buffet zum Preis von 13? für Erwachsene und 6,50? für Kinder.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES