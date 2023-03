Visite et découverte des création d’Artbracaden 3 route de Montpeyroux 31350 Cardeilhac Cardeilhac Catégories d’Évènement: Cardeilhac

Visite et découverte des création d’Artbracaden 3 route de Montpeyroux 31350 Cardeilhac, 30 mars 2023, Cardeilhac. Visite et découverte des création d’Artbracaden 30 mars – 2 avril 3 route de Montpeyroux 31350 Cardeilhac Denis Abramovitch est créateur de mobilier et d’objets grâce à l’alliage bois et métaux. Il est également créateur en bijouterie contemporaine. Retrouvez ses créations en dépôt-vente à Côté Halle à Saint-Gaudens, ou sur place à Cardeilhac (sur rendez-vous). A l’occasion des JEMA 2023, il propose :

Accueil des visiteurs pour une découverte de son métier et explications de sa démarche artistique entre arts plastiques et métiers d’art. Entrée libre de son atelier du jeudi 30 mars au dimanche 2 avrl selon les horaires indiqués. 3 route de Montpeyroux 31350 Cardeilhac 31350 Cardeilhac 3 route de Montpeyroux Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « denis_abramovitch@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0643830557 »}, {« type »: « link », « value »: « http://denis.abramovitch.free.fr/index.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T13:00:00+02:00 – 2023-03-30T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 bijouterie fabrication de luminaires photo d’un bijoux représentant la liaison entre ma création de plasticien et ma pratique de l’artisanat d’art.

