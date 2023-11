Portes ouvertes 3 route de Montélimar Allan, 9 décembre 2023, Allan.

Allan,Drôme

Cette année nous accueillons Delphine Barbier, artiste peintre, et les bières de La FABrique à déguster durant ce week-end ..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . .

3 route de Montélimar Domaine Almoric

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This year we welcome Delphine Barbier, painter, and the beers of La FABrique to taste during this weekend.

Este año damos la bienvenida a Delphine Barbier, pintora, y a las cervezas de La FABrique que se degustarán durante el fin de semana.

Dieses Jahr begrüßen wir die Malerin Delphine Barbier und die Biere von La FABrique, die an diesem Wochenende verkostet werden können.

Mise à jour le 2023-11-23 par Montélimar Tourisme Agglomération