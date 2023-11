Gratiferia 3 route de Leugny Oyré, 18 novembre 2023, Oyré.

Oyré,Vienne

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est destinée à mettre en lumière et à essaimer les bonnes pratiques de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets.

La Direction Gestion des déchets de Grand Châtellerault organise de nouveau cette année de nombreuses activités pour promouvoir les actions de réduction des déchets. **Le premier temps fort de cette semaine européenne sera la gratiféria samedi 18 et dimanche 19 à la salle des fêtes de OYRÉ**. Lors de ces 2 journées, des objets en tout genre seront exposés et tout le monde pourra se servir.

_Chacun peut déposer dans les 7 déchèteries de Grand Châtellerault des objets ne servant plus, mais encore en bon état jusqu’au vendredi 10 novembre._.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 13:00:00. .

3 route de Leugny salle des fêtes Edouard Suire

Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The European Week for Waste Reduction (EWWR) is designed to highlight and spread good consumer practices that contribute to waste prevention.

Once again this year, Grand Châtellerault’s Waste Management Department is organizing numerous activities to promote waste reduction actions. **The first highlight of this European week will be the gratiferia on Saturday 18 and Sunday 19 at the OYRÉ village hall**. During these 2 days, all kinds of objects will be on display, and everyone will be able to help themselves.

anyone can drop off items no longer in use, but still in good condition, at Grand Châtellerault’s 7 waste collection centers until Friday November 10

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEMR) tiene por objeto destacar y difundir las buenas prácticas de consumo que contribuyen a evitar los residuos.

Un año más, el Departamento de Gestión de Residuos del Grand Châtellerault organiza un amplio abanico de actividades para promover iniciativas de reducción de residuos. **El primer plato fuerte de esta semana europea será la gratiferia que se celebrará el sábado 18 y el domingo 19 en el ayuntamiento de OYRÉ**. Durante estos 2 días, se expondrán todo tipo de artículos para que todo el mundo pueda servirse de ellos.

hasta el viernes 10 de noviembre, todo el mundo podrá depositar los objetos en desuso y en buen estado en los 7 centros de recogida de residuos de Grand Châtellerault

Die Europäische Woche zur Abfallvermeidung (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, SERD) soll gute Verbraucherpraktiken, die in Richtung Abfallvermeidung gehen, hervorheben und verbreiten.

Die Direktion für Abfallwirtschaft von Grand Châtellerault organisiert auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Aktivitäten, um Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu fördern. **Der erste Höhepunkt dieser europäischen Woche ist die Gratiféria am Samstag, den 18. und Sonntag, den 19. im Festsaal von OYRÉ**. An diesen beiden Tagen werden Gegenstände aller Art ausgestellt und jeder kann sich bedienen.

jeder kann bis Freitag, den 10. November, Gegenstände, die nicht mehr gebraucht werden, aber noch in gutem Zustand sind, auf den sieben Wertstoffhöfen von Grand Châtellerault abgeben

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP