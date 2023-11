Concert d’Hiver, Harmonie des Graves de Montesquieu 3 Route de Lartigue Martillac, 3 décembre 2023, Martillac.

Martillac,Gironde

Venez assister, Dimanche 03 Décembre 2023 à 16h, à l’Église de Martillac, au « Concert d’Hiver », organisé par l’Harmonie des Graves de Montesquieu.

1ère Partie : Classes de guitare du CRC de Gradignan..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

3 Route de Lartigue

Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and join us on Sunday December 03, 2023 at 4pm, in the Church of Martillac, for the « Winter Concert », organized by the Harmonie des Graves de Montesquieu.

part 1: Gradignan CRC guitar classes.

Acompáñenos el domingo 3 de diciembre de 2023 a las 16:00 h, en la iglesia de Martillac, para el « Concierto de invierno », organizado por la Harmonie des Graves de Montesquieu.

parte 1: Clases de guitarra del CRC de Gradignan.

Besuchen Sie am Sonntag, den 03. Dezember 2023 um 16 Uhr in der Kirche von Martillac das « Winterkonzert », das von der « Harmonie des Graves de Montesquieu » organisiert wird.

1. Teil: Gitarrenklassen des CRC Gradignan.

