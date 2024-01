ATELIER JARDINAGE : CONCEPTION D’UN POTAGER 3 route de la Plotinière Loire-Authion, mercredi 14 février 2024.

Loire-Authion Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 14:00:00

fin : 2024-02-14 15:30:00

Découvrez les étapes de la création d’un jardin potager productif et durable, que vous soyez novice ou expert. Et participez aux étapes de plantation de vivaces, d’arbustes et de bulbes à fleurs pour un jardin sans arrosage et peu d’entretien.

Inscription obligatoire.

EUR.

3 route de la Plotinière Brain sur l’Authion

Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-09 par eSPRIT Pays de la Loire