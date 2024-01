Soirée The Burns Night 3 route de la forêt Le Mesnil-Villeman, vendredi 26 janvier 2024.

Le Mesnil-Villeman Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-26 19:30:00

fin : 2024-01-27

L’association « Les Rencontres du Moulin de la Forêt » fête The Burns Night le vendredi 26 et le samedi 27 janvier 2024.

Repas sur réservation.

3 route de la forêt Lieu-dit le moulin de la Forêt

Le Mesnil-Villeman 50450 Manche Normandie



