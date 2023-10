L’Heure des Bleus… au Château Hourtin-Ducasse 3 route de la Chatole Saint-Sauveur, 8 septembre 2023, Saint-Sauveur.

Saint-Sauveur,Gironde

À chaque prestation des Bleus, on est là ! Fair play obligatoire, arbitrage impartial exigé, supporters d’autres équipes bienvenus, amateurs de foot acceptés.

On vient pour le beau jeu et bien sûr pour la victoire des bleus !

Rendez-vous à 20h pour un maximum de concentration avec une dégustation gratuite de 2 de nos vins et de notre cocktail » Blue-15 « , à base de noGGIN, accompagnés d’un petit grignotage (saucisson de taureau de Camargue et chips du Médoc).

Et pendant tout le match, soutien, motivation, accompagnement, applaudissement, chant (si nécessaire !)… et analyses durant la mi-temps.

Pour les grosses faims, Planche du Pêcheur, Planche de la Ferme et Planche du Cochon & Cie, riches de produits locaux, proposées toute la soirée..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

3 route de la Chatole Le Fournas

Saint-Sauveur 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Every time Les Bleus perform, we’re there! Fair play obligatory, impartial refereeing required, supporters of other teams welcome, soccer fans accepted.

We’re here to enjoy the game and, of course, to see Les Bleus win!

Meet us at 8pm for maximum concentration, with a free tasting of 2 of our wines and our noGGIN-based « Blue-15 » cocktail, accompanied by a small snack (Camargue bull sausage and Médoc chips).

And throughout the match, support, motivation, accompaniment, applause, singing (if necessary!)… and half-time analyses.

For the hungry, Planche du Pêcheur, Planche de la Ferme and Planche du Cochon & Cie, rich in local produce, will be on offer all evening.

Cada vez que actúan los Bleus, ¡estamos allí! Juego limpio obligatorio, arbitraje imparcial obligatorio, seguidores de otros equipos bienvenidos, aficionados al fútbol aceptados.

Estaremos allí para disfrutar del partido y, por supuesto, ¡para ver ganar a Les Bleus!

Nos vemos a las 20:00 para concentrarnos al máximo, con una degustación gratuita de 2 de nuestros vinos y de nuestro cóctel « Blue-15 » a base de noGGIN, acompañado de un pequeño tentempié (salchicha de toro de Camarga y patatas fritas de Médoc).

Y durante todo el partido, apoyo, motivación, acompañamiento, aplausos, cantos (¡si es necesario!)… y análisis durante el descanso.

Para los más golosos, durante toda la velada se ofrecerán un Plato del Pescador, un Plato de la Granja y un Plato Pig & Co. repletos de productos locales.

Bei jedem Auftritt von Les Bleus sind wir dabei! Fairplay ist Pflicht, unparteiische Schiedsrichter werden verlangt, Fans anderer Mannschaften sind willkommen, Fußballfans werden akzeptiert.

Wir kommen für das schöne Spiel und natürlich für den Sieg der Bleus!

Treffpunkt um 20 Uhr für maximale Konzentration mit einer kostenlosen Verkostung von 2 unserer Weine und unserem Cocktail « Blue-15 » auf NoGGIN-Basis, begleitet von einem kleinen Snack (Stierwurst aus der Camargue und Chips aus dem Médoc).

Und während des gesamten Spiels: Unterstützung, Motivation, Begleitung, Klatschen, Singen (wenn nötig!)… und Analysen während der Halbzeitpause.

Für den großen Hunger gibt es den ganzen Abend über Planche du Pêcheur, Planche de la Ferme und Planche du Cochon & Cie, die reich an lokalen Produkten sind.

