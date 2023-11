APRÈS MIDI MUSICAL ET THÉÂTRAL 3 route de la base de loisirs Nozay, 19 novembre 2023, Nozay.

Nozay,Loire-Atlantique

Concert du groupe “Iles et Ailes” et théâtre avec “Les cousins Deschiens”.

2023-11-19 18:00:00

3 route de la base de loisirs Salle des Étangs

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Concert by the group ?Iles et Ailes? and theater with ?Les cousins Deschiens?

Concierto del grupo « Iles et Ailes » y teatro con « Les cousins Deschiens »

Konzert der Gruppe ?Iles et Ailes? und Theater mit ?Les cousins Deschiens?

