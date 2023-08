JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MUSÉE D’HISTOIRE BERNARD COUNOT 3 route de Joinville Liffol-le-Grand, 16 septembre 2023, Liffol-le-Grand.

Liffol-le-Grand,Vosges

Découvrez les restes des vestiges de villas gallo-romaines ; sanctuaire dédié au culte de l’eau et du soleil. Ainsi que divers objets du passé remis à la lumière grâce aux fouilles réalisées par la commune. En plus des collections archéologiques de la préhistoire et de la période gallo-romaine, le musée s’est enrichi d’un fond de statues et d’objets religieux des XVII° et XVIII° siècles en provenance de la paroisse (bâtons de procession, statues de Saint-Nicolas, reliquaires).

Entrée libre, des bénévoles vous apporteront des commentaires au cours de votre visite.. Tout public

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 12:00:00. 0 EUR.

3 route de Joinville

Liffol-le-Grand 88350 Vosges Grand Est



Discover the remains of Gallo-Roman villas; a sanctuary dedicated to the worship of water and the sun. As well as various objects from the past brought to light thanks to excavations carried out by the commune. In addition to archaeological collections from the prehistoric and Gallo-Roman periods, the museum has been enriched by a collection of statues and religious objects from the 17th and 18th centuries, from the parish (processional sticks, statues of Saint-Nicolas, reliquaries).

Admission is free, and volunteers will be on hand to provide commentary during your visit.

Descubra los restos de villas galo-romanas; un santuario dedicado al culto del agua y del sol. También han salido a la luz numerosos objetos del pasado gracias a las excavaciones llevadas a cabo por las autoridades locales. Además de las colecciones arqueológicas de la prehistoria y la época galorromana, el museo se ha enriquecido con una colección de estatuas y objetos religiosos de los siglos XVII y XVIII procedentes de la parroquia (palos de procesión, estatuas de San Nicolás, relicarios).

La entrada es gratuita, y durante la visita habrá voluntarios que le harán comentarios.

Entdecken Sie die Überreste der gallo-römischen Villen; ein Heiligtum, das der Verehrung des Wassers und der Sonne gewidmet war. Und verschiedene Objekte aus der Vergangenheit, die dank der von der Gemeinde durchgeführten Ausgrabungen wieder ans Licht gebracht wurden. Neben den archäologischen Sammlungen aus der Vorgeschichte und der gallorömischen Zeit wurde das Museum um einen Bestand an Statuen und religiösen Gegenständen aus dem 17. und 18. Jahrhundert aus der Gemeinde erweitert (Prozessionsstäbe, Statuen des Heiligen Nikolaus, Reliquienschreine).

Der Eintritt ist frei, Freiwillige geben Ihnen während Ihres Besuchs Erläuterungen.

