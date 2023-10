Halloween 3 Route de Correze Sarran, 31 octobre 2023, Sarran.

Sarran,Corrèze

A partir de 16h : préparations de vos déguisements ou des maquillages les plus effrayants !

– Rdv à 17h devant l’église de Sarran pour aller faire la tournée des bonbons !

– Par la suite, retour au Patati Patata pour des animations : attention, cette année, nous attendons des plats encore plus épouvantables que l’année dernière… libérez votre créativité ! Fin de la soirée à 19h ..

2023-10-31

3 Route de Correze Patati Patata

Sarran 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



From 4pm: prepare your scariest costumes and make-up!

– Meet at 5pm in front of Sarran church for trick-or-treating!

– Then it’s back to Patati Patata for the entertainment: be warned, this year we’re expecting even more frightful dishes than last year… unleash your creativity! The evening ends at 7pm.

A partir de las 16:00: ¡prepárate para disfrazarte con tus disfraces y maquillajes más terroríficos!

– Quedamos a las 17h delante de la iglesia de Sarran para salir a pedir caramelos

– Después, de vuelta a Patati Patata para la animación: atención, este año esperamos platos aún más terroríficos que el año pasado… ¡así que ponte creativo! La velada termina a las 19.00 h.

Ab 16 Uhr: Vorbereitung Ihrer Verkleidungen oder der gruseligsten Schminke!

– Treffpunkt um 17 Uhr vor der Kirche von Sarran, um auf Süßigkeiten-Tour zu gehen!

– Anschließend geht es zurück ins Patati Patata, wo die Animationen stattfinden: Achtung, dieses Jahr erwarten wir noch gruseligere Gerichte als im letzten Jahr… Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Ende des Abends um 19 Uhr.

