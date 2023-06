Plein Soleil sur Sarran 3 route de Corrèze Sarran, 23 août 2023, Sarran.

Continuons nos observations du ciel à Sarran… Cette fois-ci, plein feu sur le soleil, l’étoile la plus proche de notre galaxie ! Nous l’observerons grâce à un équipement adapté, puis nous attendrons que le soleil se couche en écoutant une conférence sur la Voie lactée. Une fois la nuit tombée, les autres étoiles brilleront et nous pourrons cette fois-ci admirer le ciel nocturne !

À partir de 17h. Animé par les Épicés.

Réservation obligatoire au 05 55 96 97 00..

Let’s continue our observations of the sky in Sarran… This time, we’ll be focusing on the sun, the closest star in our galaxy! We’ll be observing it using specially adapted equipment, then waiting for the sun to set while listening to a lecture on the Milky Way. Once night has fallen, the other stars will shine, and this time we’ll be able to admire the night sky!

Starting at 5pm. Hosted by Les Épicés.

Reservations essential on 05 55 96 97 00.

Continuemos nuestras observaciones del cielo en Sarran… Esta vez nos centraremos en el Sol, la estrella más cercana de nuestra galaxia Lo observaremos con un equipo adaptado y esperaremos a que se ponga mientras escuchamos una conferencia sobre la Vía Láctea. Una vez caída la noche, brillarán las demás estrellas, ¡y esta vez podremos admirar el cielo nocturno!

A partir de las 17.00 h. Organizado por Les Épicés.

Imprescindible reservar en el 05 55 96 97 00.

Setzen wir unsere Himmelsbeobachtungen in Sarran fort… Dieses Mal geht es um die Sonne, den nächsten Stern in unserer Galaxie! Wir werden sie mithilfe einer geeigneten Ausrüstung beobachten und dann den Sonnenuntergang abwarten, während wir uns einen Vortrag über die Milchstraße anhören. Sobald es dunkel wird, werden die anderen Sterne leuchten und wir können den Nachthimmel bewundern!

Ab 17 Uhr. Unterhalten von Les Épicés.

Reservierung erforderlich unter 05 55 96 97 00.

