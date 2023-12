Cet évènement est passé Exposition d’Artisans d’art du Brionnais 3, route de Charolles La Clayette Catégories d’Évènement: La Clayette

Saône-et-Loire Exposition d’Artisans d’art du Brionnais 3, route de Charolles La Clayette, 5 décembre 2023, La Clayette. La Clayette Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-05 10:00:00

fin : 2023-12-31 12:30:00 . Du 5 au 31 décembre, 15 artisans d’art exposent au Centre du Goût.

Venez découvrir des bijoux en verre, en argent, des objets en bois, de la poterie, et plus encore ! .

3, route de Charolles Centre du Goût (à côté de l’Office de Tourisme)

La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-19 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais Détails Catégories d’Évènement: La Clayette, Saône-et-Loire Autres Code postal 71800 Lieu 3, route de Charolles Adresse 3, route de Charolles Centre du Goût (à côté de l'Office de Tourisme) Ville La Clayette Departement Saône-et-Loire Lieu Ville 3, route de Charolles La Clayette Latitude 46.2932296 Longitude 4.30483661 latitude longitude 46.2932296;4.30483661

3, route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-clayette/