Journée mondiale Alzheimer 3 Route de Bours Tarbes, 21 septembre 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

A l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, notre association départementale organise une après-midi découverte d’Activités Physiques Adaptées.

L’Activité Physique Adaptée s’adresse aux personnes malades.

C’est une action qui apporte des bénéfices sur :

– le bien être (augmentation de la confiance et de l’estime de soi, rétablissement du lien social)

– la condition physique (maintien des capacités physiques, stimulation des capacités cognitives, renforcement du tonus musculaire, souplesse et équilibre)

– le maintien de l’autonomie dans les activités de la vie quotidienne

En partenariat avec le Comité Départemental du sport Adapté, venez découvrir les activités qui seront présentées et échanger avec les bénévoles de l’association. Un moment convivial vous y attend..

2023-09-21 14:30:00 fin : 2023-09-21 . EUR.

3 Route de Bours TARBES

Tarbes 65320 Hautes-Pyrénées Occitanie



To mark World Alzheimer’s Day, our local association is organizing an afternoon of adapted physical activities.

Adapted Physical Activity is aimed at people who are ill.

It provides benefits in terms of :

– well-being (boosting self-confidence and self-esteem, re-establishing social ties)

– physical fitness (maintaining physical capacities, stimulating cognitive abilities, strengthening muscle tone, flexibility and balance)

– maintaining independence in activities of daily living

In partnership with the Comité Départemental du Sport Adapté, come and discover the activities on offer, and talk to the association?s volunteers. A convivial moment awaits you.

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, nuestra asociación departamental organiza una tarde de actividades físicas adaptadas.

La actividad física adaptada está destinada a las personas enfermas.

Aporta beneficios en términos de :

– bienestar (aumento de la confianza en uno mismo y la autoestima, restablecimiento de los vínculos sociales)

– aptitud física (mantenimiento de la capacidad física, estimulación de la capacidad cognitiva, refuerzo del tono muscular, la flexibilidad y el equilibrio)

– mantenimiento de la autonomía en las actividades de la vida diaria

En colaboración con el Comité Départemental du Sport Adapté, venga a descubrir las actividades propuestas y a hablar con los voluntarios de la asociación. Le esperamos.

Anlässlich des Welt-Alzheimertages organisiert unser Verband einen Nachmittag, an dem Sie angepasste körperliche Aktivitäten kennenlernen können.

Die angepasste körperliche Aktivität richtet sich an kranke Menschen.

Es handelt sich um eine Maßnahme, die Vorteile mit sich bringt in Bezug auf :

– wohlbefinden (Steigerung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls, Wiederherstellung der sozialen Beziehungen)

– körperliche Fitness (Aufrechterhaltung der körperlichen Fähigkeiten, Förderung der kognitiven Fähigkeiten, Stärkung des Muskeltonus, Flexibilität und Gleichgewicht)

– die Aufrechterhaltung der Selbstständigkeit bei den Aktivitäten des täglichen Lebens

In Partnerschaft mit dem Comité Départemental du sport Adapté können Sie die vorgestellten Aktivitäten kennenlernen und sich mit den Freiwilligen des Vereins austauschen. Es erwartet Sie ein geselliger Moment.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT de Tarbes|CDT65