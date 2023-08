Ouverture de l’Espace culturel des Carmélites et de la Saison culturelle intercommunale 2023-2024 3 r ue Martin Coupaye Fumay, 16 septembre 2023, Fumay.

Fumay,Ardennes

Dès 14h00 : En extérieur, jeux en bois. De 14h00 à 17h00 : Plusieurs ateliers à la bibliothèque. LECTURES : Contes en tissus : C’est moi le plus fort – Mer bleue – Kamishibaï – Le cirque Saperlotte – Qu’est-ce que c’est ? CRÉATION de marque-pages. CHASSE au TRÉSOR. GOÛTER. À partir de 19h30 dans le parc de l’espace culturel : JARDIN DE FER, JARDIN DE FEU Voilà ce qu’il reste… un jardin qui se dessine au milieu d’une scénographie de sculptures de ferrailles ardentes, vision contemporaine d’un jardin public. Ici, rien ne manque, les essences, les massifs, le kiosque à musique. Ici, le végétal n’est plus, le fer et le feu l’ont remplacé. A la nuit tombante, ce jardin imaginaire prend vie. Au fur et à mesure, les pistils ardents sont allumés, le public est invité à déambuler et à se perdre, envoûté par les airs de piano qui s’échappent du kiosque à musique. Un moment poétique, en musique et à la lueur des flammes… Bienvenue à toutes et tous….

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

3 r ue Martin Coupaye Espace culturel des Carmélites

Fumay 08170 Ardennes Grand Est



From 2:00 pm: Outdoor wooden games. 2:00 pm to 5:00 pm: Several workshops at the library. READINGS: Fabric stories: C’est moi le plus fort – Mer bleue – Kamishibaï – Le cirque Saperlotte – Qu’est-ce que c’est ? CREATION of bookmarks. TREASURE HUNT. TASTE. From 7.30pm in the park of the Espace Culturel: JARDIN DE FER, JARDIN DE FEU This is what’s left… a garden that takes shape amidst a scenography of fiery scrap sculptures, a contemporary vision of a public garden. Here, nothing is missing: the species, the beds, the bandstand. Here, plant life has disappeared, replaced by iron and fire. As night falls, this imaginary garden comes to life. As the fiery pistils are lit, the public is invited to wander and lose themselves, enchanted by the piano tunes wafting from the bandstand. A poetic moment, with music and the glow of flames… A warm welcome to all…

A partir de las 14.00 h: Juegos de madera al aire libre. De 14.00 a 17.00 h: Varios talleres en la biblioteca. LECTURAS: Cuentos de tela: C’est moi le plus fort – Mer bleue – Kamishibaï – Le cirque Saperlotte – Qu’est-ce que c’est ? CREACIÓN de marcapáginas. BÚSQUEDA DEL TESORO. DEGUSTACIÓN. A partir de las 19.30 h en el recinto del Espace Culturel: JARDÍN DE HIERRO, JARDÍN DE FUEGO He aquí lo que queda… un jardín que toma forma en medio de una escenografía de ardientes esculturas de chatarra, una visión contemporánea de un jardín público. Aquí no falta nada: las especies, los parterres, el quiosco de música. Aquí, las plantas han desaparecido, sustituidas por el hierro y el fuego. Cuando cae la noche, este jardín imaginario cobra vida. Cuando se encienden los pistilos, se invita al público a pasear y perderse, hechizado por las melodías de piano que salen del quiosco de música. Un momento poético, con música y el resplandor de las llamas… Una calurosa bienvenida a todos…

Ab 14.00 Uhr: Im Freien, Spiele aus Holz. Von 14.00 bis 17.00 Uhr: Verschiedene Workshops in der Bibliothek. LESEN: Stoffmärchen: C’est moi le plus fort – Mer bleue – Kamishibaï – Le cirque Saperlotte – Was ist das? KREATION von Lesezeichen. SCHATZJAGD: Auf Schatzsuche gehen. SCHMECKEN. Ab 19.30 Uhr im Park des Kulturraums: EISENGARTEN, FEUERGARTEN Das ist, was übrig bleibt… Ein Garten, der sich inmitten einer Szenografie aus glühenden Schrottskulpturen abzeichnet, eine zeitgenössische Vision eines öffentlichen Gartens. Hier fehlt nichts, die Baumarten, die Beete, der Musikpavillon. Hier gibt es keine Pflanzen mehr, Eisen und Feuer haben sie ersetzt. Bei Einbruch der Dunkelheit erwacht dieser imaginäre Garten zum Leben. Nach und nach werden die feurigen Blütenstempel entzündet. Das Publikum ist eingeladen, umherzuwandern und sich zu verlieren, verzaubert von den Klaviermelodien, die aus dem Musikpavillon erklingen. Ein poetischer Moment, mit Musik und im Schein der Flammen… Herzlich willkommen…

Mise à jour le 2023-08-29 par Ardennes Tourisme