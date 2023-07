REGATT’APERO 3 Quai Toulon Marseillan, 15 juillet 2023, Marseillan.

Marseillan,Hérault

Venez découvrir la régate en voile légère, le catamaran, le dériveur, la planche à voile.

Vous pourrez également louer sur place un bateau ou venir directement avec le vôtre. .

2023-07-15 13:30:00 fin : 2023-08-26 18:00:00. EUR.

3 Quai Toulon

Marseillan 34340 Hérault Occitanie



Come and discover light sailing regattas, catamarans, dinghies and windsurfing.

You can also rent a boat on site or bring your own.

Venga a descubrir las regatas de vela ligera, los catamaranes, las lanchas neumáticas y el windsurf.

También puede alquilar un barco in situ o traer el suyo propio.

Kommen Sie und entdecken Sie die Leichtsegelregatta, den Katamaran, die Jolle und das Windsurfen.

Sie können auch vor Ort ein Boot mieten oder direkt mit Ihrem eigenen kommen.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE