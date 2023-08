Hall of… CHRISTMAS – Concert solidaire 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 14 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

CONCERT SOLIDAIRE

Venez écouter de la musique et emmener vos denrées à offrir !



La Cordo partage l’esprit de Noël et organise un évènement solidaire. Vous pouvez emmener vos denrées alimentaires ou d’hygiène qui seront reversées à une association.

2023-12-14 19:00:00 fin : 2023-12-14 . .

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



SOLIDARITY CONCERT

Come and listen to some music, and bring your own food to give away!



La Cordo shares the spirit of Christmas and organizes a solidarity event. You can bring your own food or hygiene items, which will be donated to a charity

CONCIERTO SOLIDARIO

¡Ven a escuchar un poco de música y trae tu propia comida para regalar!



La Cordo se suma al espíritu navideño y organiza un evento solidario. Puedes traer tus alimentos o artículos de higiene, que se donarán a una organización benéfica

SOLIDARITÄTSKONZERT

Kommen Sie, hören Sie Musik und nehmen Sie Ihre Lebensmittel zum Verschenken mit!



La Cordo teilt den Geist der Weihnacht und organisiert eine solidarische Veranstaltung. Sie können Ihre Lebensmittel oder Hygieneartikel mitbringen, die an eine Organisation gespendet werden

Mise à jour le 2023-08-25 par Valence Romans Tourisme