Concert Trio Metral 3 quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 12 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Ces trois jeunes concertistes, unis dans un même élan, s’adonnent à leur passion pour le grand répertoire de la musique de chambre. Par leur fougue, leur rythme, ils emportent leur public dans un univers passionné, virtuose et sensible..

2023-12-12 20:00:00 fin : 2023-12-12 21:30:00. EUR.

3 quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



These three young concert performers, united in a single spirit, devote themselves to their passion for the great chamber music repertoire. With their enthusiasm and rhythm, they transport their audience into a passionate, virtuoso and sensitive universe.

Estos tres jóvenes concertistas están unidos por su pasión por el gran repertorio de música de cámara. Con su pasión y ritmo, transportan a su público a un mundo de pasión, virtuosismo y sensibilidad.

Diese drei jungen Konzertmusiker, die sich in einem gemeinsamen Elan vereinen, widmen sich ihrer Leidenschaft für das große Repertoire der Kammermusik. Mit ihrem Temperament und ihrem Rhythmus entführen sie ihr Publikum in eine leidenschaftliche, virtuose und sensible Welt.

Mise à jour le 2023-10-24 par Valence Romans Tourisme