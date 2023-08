MUSIQUE ÉLECTRONIQUE & ARTS GRAPHIQUES : I AM SPARROW – Emeraldia AyaKashi + Dol Zieger + Imaginary Boyz + VJ Zero + Sorry Graffiti 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère, 9 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE & ARTS GRAPHIQUES

L’artiste électro i am Sparrow a invité, avec La Cordo, des artistes qui lui sont proches le temps d’une soirée. Au programme : vjing, live painting et concerts !.

2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

3, Quai Sainte-Claire Cité de la Musique

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



ELECTRONIC MUSIC & GRAPHIC ARTS

Electro artist i am Sparrow and La Cordo have invited artists close to him to spend an evening together. On the program: vjing, live painting and concerts!

MÚSICA ELECTRÓNICA Y ARTES GRÁFICAS

El electroartista i am Sparrow y La Cordo han invitado a artistas cercanos a él a pasar una velada juntos. En el programa: ¡vjing, pintura en directo y conciertos!

ELEKTRONISCHE MUSIK & GRAFISCHE KUNST

Der Elektrokünstler i am Sparrow hat zusammen mit La Cordo Künstler, die ihm nahestehen, für einen Abend eingeladen. Auf dem Programm stehen Vjing, Live-Painting und Konzerte!

Mise à jour le 2023-08-25 par Valence Romans Tourisme